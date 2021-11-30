الإمارات تقر استخدام لقاح سبوتنيك لايت في الجرعات المنشطة

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الثلاثاء، إن الإمارات أقرت لقاح سبوتنيك لايت الروسي للاستخدام كجرعات منشطة شاملة ضد مرض كوفيد-19. وقال الصندوق السيادي الروسي، الذي يسوق اللقاح في الخارج، إن سبوتنيك لايت يمكن إعطاؤه بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من أي لقاح آخر مستخدم في الإمارات.

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