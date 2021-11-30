كورونا بالدول العربية.. البحرين والإمارات صفر وفيات والعراق أكثر الإصابات

أعلن العراق اليوم الإثنين، استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا كأكثر الدول العربية تسجيلا للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما شهدت البحرين والإمارات صفر وفيات متعلقة بالفيروس.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 826 إصابة جديدة و14 وفاة وتماثل 1367 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و80 ألفا و448 حالة والوفيات إلى 23 ألفا و807 حالات، والشفاء إلى مليونين و43 ألفا و666 حالة بنسبة 98.2%.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 إصابة جديدة و21 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 275 ألفا و910 حالات، بينما لم تسجل أي وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 58 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 741 ألفا و976 حالة و84 حالة شفاء بإجمالي 736 ألفا و862 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة ليستقر الإجمالي عند 2146 حالة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 638 إصابة جديدة و10 وفيات و2364 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 372 ألفا و209 حالات، والوفيات إلى 5 آلاف و448 حالة، والشفاء إلى 344 ألفا و87 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 386 إصابة جديدة و3 وفيات و219 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وتعافي 29 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و720 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و834 حالة والشفاء إلى 538 ألفا و885 حالة.