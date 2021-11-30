التحالف يعلن مقتل 60 حوثيًا في استهداف معسكر تدريبي بمأرب

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مقتل 60 عنصرًا إرهابيًا، عقب استهداف معسكر تدريبي لعناصر الميليشيا الحوثية جنوب ماهلية بمحافظة مأرب اليمنية. وقال التحالف، إنه استهدف معسكرا تدريبيا للحوثيين بمارب وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأكد التحالف مقتل 60 مقاتلا حوثيا جراء الضربة الجوية مشيرا الى إن المليشيات تزج بأبناء القبائل إلى المحرقة في مأرب.

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