محكمة ليبية تستبعد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية الليبية، مساء الثلاثاء، باستبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، بحسب إعلام محلي.
وبثت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة مقطعا مصورا للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية قبول الطعن المقدم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.
وقررت المحكمة "قبول الطعن شكلا (...) وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية".
ووفقا لموقع "ليبيا المستقبل"، فقد اعتبرت المحكمة المذكورة أن "ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء قرار وليس قانونا، ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها".
وأعلن حفتر في 16 نوفمبر ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، حيث قدم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.
وقال بمناسبة إعلان ترشحه: "أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة"، مشيرا إلى أنه "لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء".
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