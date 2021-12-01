أطباء السودان: إصابة نحو 100 متظاهر خلال مليونية 30 نوفمبر

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، الأربعاء، وقوع نحو 100حالة إصابة بين المتظاهرين خلال مليونية 30 نوفمبر، التي خرجت بالأمس في كافة أنحاء السودان، رفضا للاتفاق السياسي بين رئيس المجلس السيادي، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأضافت اللجنة، في تقرير ميداني، أن من بين الإصابات 6 حالات بقنابل صوتية، واحدة منها أدت لتهتك أنسجة اليد، فضلاً عن حالة تهشم بعظام الأنف والوجه.
وأشارت اللجنة إلى إصابة عشرات المتظاهرين بالاختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من جانب الشرطة السودانية.
ولفتت اللجنة، في تقريرها، إلى إصابة 89 متظاهر في مـواكب الخرطوم ومحلياتها، فضلاً عن إصابة 9 متظاهرين آخرين في مـواكب أم درمان ومحلياتها.
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