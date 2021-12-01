قام اتحاد المبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة باختيار سعادة الأستاذ الدكتور/ مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات كأفضل شخصية أكاديمية للعام ومنح سعادته وسام الإبداع الأكاديمي، إعزازا وتقديرا على مجهوداته المتميزة والدؤوبة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وبصمته الرائدة في بناء شخصية الطالب الجامعي في شتى المناحي التعليمية والثقافية والفنية والاجتماعية ، هذا الاتجاه الفريد من نوعه الذي يساهم في بناء أجيال المستقبل ، بالإضافة إلى قيادته المتميزة لهذا الصرح التعليمي المتميز الجامعة الأمريكية بالإمارات العربية المتحدة لتكون وجهة عالمية للتعليم المتميز.
ويقول الإعلامي الدكتور / أحمد نور رئيس الاتحاد بأن هذا التكريم قد صادف أهله وخصوصاً أن الأستاذ الدكتور / مثنى غني عبد الرزاق، يعد قيمة وقامة علمية نفتخر بها جميعا .
ويضيف الإعلامي/ أحمد نور بأن سعادة الدكتور نموذج للقيادي المبدع الذي يفكر ويبتكر خارج الصندوق وأضاف لمسة فريدة من نوعها وهي شغف الطالب بالعملية التعليمية من خلال الأنشطة الطلابية وتنفيس طاقاتهم من خلال تنمية مهاراتهم ودعم هواياتهم.
وتكليلا لهذا النجاح المتميز قد تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة والجامعة الأمريكية بالإمارات لتكون نواة لتعاون مثمر بين الجهتين، كما قام اتحاد المبدعين العرب بصفته عضواً استشاريا بالأمم المتحدة بدعوة الجامعة الأمريكية بالإمارات لترشيح من يرون للمشاركة بمنتدى حوكمة الإنترنت في دورته السادسة عشر الذي تنظمه الأمم المتحدة باستضافة حكومة بولندا الشهر الجاري .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد المبدعين العرب يمنح رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات وسام الإبداع الأكاديمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.