التحالف العربي: نفذنا 23 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الساعات...

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنه نفذ 23 عملية استهداف ضد حركة "أنصار الله الحوثية" في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح التحالف أن عمليات الاستهداف هذه "أدت إلى تدمير 16 آلية عسكرية ومقتل 120 عنصرا حوثيا".
وكانت مقاتلات التحالف نفذت، فجر اليوم، خمس غارات على مواقع للحوثيين في محيط مطار صنعاء وقاعدة الديلمي ومنطقة "خدر"، تم فيها تدمير كتيبة صواريخ كانت تنقل أسلحة من المطار والديلمي باتجاه "خدر" شرقي المطار، الأمر الذي أكده التحالف العربي، الذي أعلن أيضا اعتراضه وتدميره مسيرة أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء، تم تدميرها فوق محافظة عمران.
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