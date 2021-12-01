السعودية: صلاحية تأشيرة العُمرة 30 يومًا

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أن مدة الإقامة داخل حدود الأراضي السعودية بالنسبة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة هي 30 يوما، مشيرة إلى أن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج بين 18 عاما وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة؛ إذ لن يتم السماح بأداء العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أقل من 18 عاما.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن اشتراطات قدوم معتمري الخارج إلى المملكة لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها، تنص على اشتراط التحصين بجرعتين لكافة المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة؛ إذ إن المحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة في السعودية سيُسمح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون الحاجة إلى تطبيق الحجر المؤسسي.

وتابعت: "كافة المعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية سيتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لهم لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري PCR سلبية، ليتوجهوا مباشرة بعد ذلك لأداء مناسك العمرة".

وكانت قررت وزارة الحج السعودية فتح رحلات العمرة للمصريين اعتبارا من اليوم، واشترطت المملكة تلقي المعتمر جرعتي التطعيم المعتمد بالسعودية، فيما لا يوجد حجر صحي.

كما يسمح بالدخول بشرط إجراء حجر مؤسسي لمدة ٣ أيام لمن تناول لقاحا غير معتمد لدى المملكة، ويقوم بإجراء تحليل PCR بعد ٤٨ ساعة من الوصول، ويتم التنسيق مع الوكلاء بالسعودية لحجز رحلات العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا وتوكلنا.

وفى سياق آخر، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الأحد، تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 28 / 6 / 1443هـ الموافق 31 / 1 / 2022م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين -بإذن الله- وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.