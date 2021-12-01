الإمارات تعلن عن تسجيل أول إصابة بمتحور ”أوميكرون”

الأربعاء، 1 ديسمبر 2021 09:33 مـ أخبار عربية الأربعاء، 1 ديسمبر 2021 09:25 مـ بتوقيت القاهرة الأربعاء، 1 ديسمبر 2021 دوت الخليج أعلنت الإمارات عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون من فيروس كورونا، لسيدة إفريقية قادمة من بلد إفريقي مرورا بدولة عربية. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة أخبار عربية الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2021 - دوت الخليج × Header Footer

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