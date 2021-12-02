الإمارات تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد

بإنجازات تاريخية تدخل دولة الإمارات عامها الخمسين، حيث تشكل احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي لحظة انطلاق بدأت بإعلان قيام الاتحاد منذ العام 1971.

ويمثل الاحتفال الإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي تحلى بها الآباء المؤسسون وسار على نهجها الأبناء بجهودهم لإيصالها إلى أن تكون إحدى أكبر الدول نموًا وتطورًا في العالم.

وفي إطار فرحة أبناء الوطن والمقيمين فيه واحتفالاتهم بيوبيل الدولة الذهبي، فقد تم الإعلان عن بدء الفعاليات الخاصة باليوم الوطني قبل 50 يوما من الثاني من ديسمبر.

وشهدت المبادرة مشاركة ضخمة من المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة من خلال سلسلة من الفعاليات والنشاطات شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية وهي مستمرة لأيام لاحقة لذكرى يوم التأسيس.

ويمثل عام الخمسين واحتفالات الدولة بذكرى تأسيسها نقطة انطلاق أخرى لمزيد من الأفكار والتوقعات والمخططات لخمسين عام قادمة تحمل في طياتها طموحات حكام الدولة يكتب الشعب الإماراتي فيه فصولا جديدة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لتكون هي الأفضل عالميا.