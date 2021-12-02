العراق: اجتماع تنسيقي بحضور الصدر والعامري

أعلن مكتب رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، اليوم الخميس، بدء اجتماع الإطار التنسيقي للتحالف بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويجمع تحالف الفتح عددا من القوى الشيعية، كما يعتبره كثيرون الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي، التي دمجت في جهاز أمن الدولة العراقي.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن “اجتماع الإطار التنسيقي عقد اليوم في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.

ووصفت وسائل إعلام عراقية الاجتماع بأنه “اجتماع البيت الشيعي”.