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ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع احتمال وقف تجمع أوبك بلس زيادة الإمدادات وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد (أوميكرون). ارتفاع أسعار النفطارتفعت أسعار النفط اليوم مع احتمال وقف تجمع أوبك بلس زيادة الإمدادات وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد (أوميكرون). وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 69.5 دولاراً للبرميل بعد أن تراجعت نصفاً بالمئة في الجلسة السابقة. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أقل حظا من سابقتها إذ ارتفعت هي الأخرى 48 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 66.05 دولاراً للبرميل بعد هبوطها أمس إلى 0.9 بالمئة.

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