محكمة ليبية تقبل طعن سيف الإسلام القذافى وتعيده لسباق انتخابات الرئاسة



قبلت محكمة استئناف سبها في جنوب ليبيا، الخميس، الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ووافقت على عودته إلى سباق الانتخابات الرئاسية بعد استبعاده من القائمة الأولية التى نشرتها مفوضية الانتخابات.

فى نفس السياق، شكر المرشح الرئاسي، رئيس تكتل إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض القضاء الليبي على إنصافه للدكتور سيف الإسلام القذافي بنظره في طعنه اليوم في سبها، رغم كل الصعاب التي أحاطت بانعقاد المحكمة، مؤكدا احترام أحكام القضاء الليبي دائما مهما كانت، صونًا لمبدأ احترام القضاء والقانون الليبي، والعملية الانتخابية.

أضاف النايض: نتوقع من رجالات القضاء وخاصة قياداته تقوى الله والترفع عن شبهات تضارب المصالح أو خدمة أي شخوص في السلطة التنفيذية للدولة الليبية.

وأكد النايض على أهمية إلزام الجميع بلوائح المفوضية المؤسسة على (قانون انتخاب الرئيس، رقم 1 لسنة 2021).