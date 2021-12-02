أسعار الذهب تتراجع 0.3% عالمياً

أسعار الذهب تتراجع 0.3% عالمياًتراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع توقع المستثمرين أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برنامجه لشراء السندات بوتير أسرع لمواجهة التضخم المتصاعد على الرغم من المخاوف الاقتصادية المتعلقة بانتشار أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1777.87 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% لتسجل 1778.10 دولار.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شهادته أمام الكونغرس أمس الأربعاء، إن البنك المركزي يجب أن يكون مستعدا للاستجابة لاحتمال عدم تراجع التضخم في النصف الثاني من 2022، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقال باول كذلك إن البنك سيبحث إنهاء برنامجه لشراء السندات بوتيرة أسرع في اجتماعه المقرر يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم، لكن تقليص إجراءات التحفيز ورفع الفائدة يدفعان عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.42 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.7% إلى 940.09 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1756.46 دولار.