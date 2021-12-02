التحالف العربي: ضربة جوية جديدة ضد ”هدف مشروع” في صنعاء

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية أنه وجه ضربة جوية "لهدف عسكري مشروع" في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن "الضربة استهدفت موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي".
ونقلت الوكالة عن التحالف أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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