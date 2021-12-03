الذهب يتجه لخسارة أسبوعية
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكن المعدن الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم يتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي على خلفية ميل مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لموقف أكثر تشددا بشأن تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 08:11 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر سعر الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1768.26 دولار للأوقية الأونصة، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو شهر أمس الخميس، بحسب رويترز.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1770.20 دولار.
انخفض المعدن 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع، إذ أشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي قد يسرع من تقليص التحفيز، وقال رئيس المجلس جيروم باول إنه يمكن التوصل إلى قرار في اجتماع السياسة القادم.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.29 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 943.58 دولار، وزاد البلاديوم واحدا بالمئة تقريبا إلى 1797.68 دولار.
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