محمد بن سلمان يستقبل ماكرون

استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار إجراء محادثات مباشرة بين الجانبين.

وكان ماكرون قد وصل صباح اليوم إلى جدة، حيث استقبله لدى وصوله مطار "الملك عبد العزيز"، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز.