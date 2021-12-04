أفادت مراسلتنا في القدس بقتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا بدعوى طعنه مستوطنا قرب باب العمود في القدس.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن حالة المستوطن البالغ من العمر 20 عاما خطرة حيث أصيب بجروح في رقبته بآلة حادة، مشيرة إلى أنه من اليهود الحريديم.
وحسب المصادر أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية الطعن، وأردته قتيلا.
وجاء في بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية أن المستوطن المصاب نقل إلى مستشفى شعاريه تصيدق في المدينة.
وتشهد منطقتا باب العمود وباب الساهرة في القدس حالة من التوتر في هذه الأثناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي قرب باب العمود بدعوى تنفيذه عملية طعن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.