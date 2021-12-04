مقتل فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي قرب باب العمود بدعوى تنفيذه عملية طعن

أفادت مراسلتنا في القدس بقتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا بدعوى طعنه مستوطنا قرب باب العمود في القدس.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن حالة المستوطن البالغ من العمر 20 عاما خطرة حيث أصيب بجروح في رقبته بآلة حادة، مشيرة إلى أنه من اليهود الحريديم.

وحسب المصادر أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية الطعن، وأردته قتيلا.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية أن المستوطن المصاب نقل إلى مستشفى شعاريه تصيدق في المدينة.

وتشهد منطقتا باب العمود وباب الساهرة في القدس حالة من التوتر في هذه الأثناء.