المغرب يسجل 127 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية السبت تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 151 أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 950501 حالة.
وكشفت السلطات عن تسجيل ثلاث وفيات جديدة، ارتفاعا من حالتين أمس الجمعة، لترتفع أعداد الوفيات بسبب مضاعفات المرض في المملكة إلى 14787 حالة وفاة.
وقررت الحكومة المغربية حظر تنظيم جميع المهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية لمنع انتشار وباء كورونا.
واستندت الحكومة المغربية "إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا".
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