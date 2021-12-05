السنغال تسجل أول إصابة بسلالة أوميكرون

قال مختبر لفحوص كوفيد-19، اليوم الأحد، إن السنغال سجلت أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون لسائح شارك في مظاهرة في العاصمة دكار الشهر الماضي مع حوالي 300 من جنسيات مختلفة.

وكان الرجل البالغ من العمر 58 عاما في زيارة، قادما من دولة أخرى في غرب أفريقيا، وأثبتت الاختبارات إصابته لدى مغادرته السنغال يوم الجمعة.

وقال مختبر معهد البحوث الصحية والمراقبة الوبائية، ومقره دكار، في بيان إن الرجل يخضع للحجر الصحي ولا تظهر عليه أي أعراض.