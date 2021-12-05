مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًاارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) (6ر7) نقطة وبنسبة (19ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (62ر4002) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (98ر3994) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت مليونًا و(615) ألفًا و(884) ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة (5ر15) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(398) ألفًا و(981) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (064ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (96ر21) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (371) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (96ر22) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (414) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (64ر25) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (43) ألف ريال عُماني وبنسبة (68ر2) في المائة.