محكمة ليبية ترفض طعن مفوضية الانتخابات ضد سيف القذافى وتلزمها بقبول ترشحه

قضت محكمة سبها في جنوب ليبيا، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من مفوضية الانتخابات الليبية على ترشح سيف الإسلام القذافى وتلزمها بإعادته إلى قائمة المرشحين النهائية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة المرصد الليبية.

كانت مفوضية الانتخابات الليبية قد طعنت على حكم محكمة استئناف سبها في جنوب ليبيا، الخميس الماضى، حيث قبلت المحكمة الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ووافقت على عودته إلى سباق الانتخابات الرئاسية بعد استبعاده من القائمة الأولية التى نشرتها مفوضية الانتخابات.

وبحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا عماد السايح، مع فريق بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا سبل دعم المجتمع الدولى للانتخابات التى ستجرى فى 24 ديسمبر الجارى.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء عماد السايح، مع مسؤول ملف الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة فى ليبيا السيد جريك.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية تسليم 2,480,588 بطاقة انتخابية، وهى الإحصائية النهائية، حيث أُغلِق باب التسليم، وبلغ إجمالى عدد الناخبين الذين تسلّموا بطاقاتهم 1,440,128 ناخب فيما تسلّمت 1,040,588 ناخبة بطاقاتهن، بحسب الإحصائية النهائية.