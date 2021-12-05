بعد قطع العلاقات مع المغرب.. الجزائر تختار منصبا جديدا لسفيرها السابق في...

أفادت وسائل الإعلام الجزائرية بتعيين السفير السابق في المغرب عبد الحميد عبداوي مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وكان عبداوي يشغل منصب سفير الجزائر بالرباط قبل قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

يذكر أن منصب المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية كان يشغله نور الدين سيدي عابد.

ومثل عبد الحميد عبداوي الجزائر لدى دولة الكويت بصفته سفيرا، إلى جانب عمله سابقا قنصلا للجزائر بتولوز في فرنسا.

ونهاية سبتمبر 2019، عين عبد الحميد عبداوي سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر بالمملكة المغربية.

وأنهى الرئيس عبد المجيد تبون مهام عبد الحميد عبداوي، بصفته سفيرا فوق العادة للجزائر بالمملكة المغربية بمرسوم رئاسي في سبتمبر 2021.

وتشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب حالة من التوتر، أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين بسبب ما سماه وزير الخارجية رمطان لعمامرة بالاستفزازات المستمرة للرباط تجاه الجزائر.

واتخذت الجزائر قرارات تصعيدية تجاه الرباط منها غلق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي، وإعلان عدم تجديد عقد توريد الغاز نحو المملكة.