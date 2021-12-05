أعلنت الرئاسة التونسية إقالة قنصلي البلاد في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة ميلانو الإيطالية وإجراء "تدقيق مالي وآخر إداري معمقين" في القنصليتين. وقرر الرئيس قيس سعيّد إقالة القنصل العام التونسي في باريس طاهر العرباوي واستبداله برضا غرسلاوي المقرب منه والذي تولى إدارة وزارة الداخلية بعد إعلان "التدابير الاستثنائية" في 25 يوليو وإلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وأنهيت أيضا مهام القنصل العام التونسي في ميلانو عادل بن عبد الله الذي حل محله خليل الجندوبي. وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك" أن سعيّد أمر وزارة الخارجية "بإجراء تدقيق مالي وآخر إداري معمقين" في القنصليتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعيّد يقيل قنصلي تونس في باريس وميلانو ويوجّه بـ”التدقيق” في القنصليتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.