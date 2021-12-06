ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية من مسقط

أفادت وسائل إعلام سعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور دولا خليجية عربية في جولة تبدأ بسلطنة عمان يوم الاثنين.

وأشارت إلى أن الجولة تأتي قبيل القمة السنوية لزعماء دول الخليج والتي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في منتصف ديسمبر / كانون الأول.

ومن جانبه رحب ديوان البلاط السلطاني العُماني، بزيارة الأمير محمد بن سلمان ورأى أنها تأتي «انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعزيزاً لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين.

وأوضح، أنها تأتي استكمالاً لما أسفر عنه اللقاء بين السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في أثناء الزيارة السامية إلى المملكة في شهر يوليو (تموز) من هذا العام 2021.

وأضاف الديوان أنه «سيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمةً لمصالح البلدين الشقيقين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهاراً».4

وتشمل جولة ولي العهد السعودي كلاً من سلطنة عمان، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت.