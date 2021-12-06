طحنون بن زايد يلتقي رئيسي ويدعو لتعزيز التعاون بين الإمارات وإيران

التقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في العاصمة طهران التي وصلها في وقت سابق في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني في استقبال الشيخ طحنون لدى وصوله، حيث عقدا لقاءً مشتركًا.

ونقلت وكالة أنباء ”نور نيوز“ التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني عن الشيخ طحنون بن زايد أنه ”أعرب عن سعادته بزيارته طهران ولقاء الأدميرال علي شمخاني“.

وقال الشيخ طحنون بن زايد إن ”تطوير العلاقات الأخوية بين أبوظبي وطهران من أولويات الإمارات“.

كما نقلت الوكالة الإيرانية عن الشيخ طحنون بن زايد قوله إن ”هناك ضرورة لتشكيل لجان عمل متخصصة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية لتجاوز العقبات التي تحول دون تطوير علاقات البلدين على صعيد الطاقة والنقل والصحة ومختلف الاستثمارات“.

من جانبه أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني خلال اجتماعه بنظيره الإماراتي، أنه ”يجب أن يَحل الحوار والتفاهم مَحل المقاربات العسكرية لإزالة الخلافات“.

الحوار والتعاون

وأضاف شمخاني أن ”الاستقرار والأمن الدائم لن يتحققا إلا من خلال الحوار والتعاون بين دول المنطقة“.

وقال ”العلاقات الدافئة والودية مع الجيران وتبادل القدرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من الأولويات الرئيسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال السياسة الخارجية“.

وشدد المسؤول الإيراني _في هذا الاجتماع_ على ضرورة ألا تتأثر العلاقات بين دول المنطقة بالسياسات التدخلية للدول الأجنبية وفق تعبيره، وقال ”يمكن لدول الخليج العربي، إذا تعاونت وعملت معًا، أن تلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع تحقيق التنمية والازدهار لدولها كمركز للطاقة“.

وأكد شمخاني وهو من كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي_ ضرورة العمل معاً لإنهاء بعض الأزمات العسكرية والأمنية التي ابتلِيت بها الدول الإسلامية في المنطقة.

وأعرب عن أمله في أن تكون زيارة نظيره الإماراتي لإيران ”بداية لجولة جديدة من العلاقات بيننا وتضع الأساس لتوطيد وتوسيع شامل للعلاقات بين البلدين“.

تعزيز جسور التواصل

وتعليقا على الزيارة، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن ”زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران تأتي استمرارًا لجهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية“.

وذكر قرقاش في تغريدة على تويتر ”تأتي زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران استمرارًا لجهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية، إذ تسعى الإمارات إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية من خلال الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة“.