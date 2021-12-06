الخارجية الفلسطينية: القدس المحتلة تتعرض لتغوّل إسرائيلي غير مسبوق

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والمخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها مصادرة وسرقة الأرض لشق المزيد من الطرق الاستيطانية التي تربط المستعمرات الإسرائيلية بعضها ببعض.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن الهدف من هذه المشاريع هو تحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم يشمل الأغوار ويرتبط من الجهة الأخرى بالعمق الإسرائيلي. محذرة من التداعيات الخطيرة للاستيطان على فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وعملية السلام.

وأضافت الخارجية أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة “نفتالي بينت” تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من تلك المشاريع في عملية ضم زاحف، تدريجي وعلني للضفة الغربية المحتلة، كان آخرها المشاريع الاستيطانية المُقرة في طور المصادقات، كما هو الحال في المخطط الاستيطاني لبناء ٤٧٣ وحدة استيطانية جديدة ومدارس وروضات أطفال وكُنس على مساحة ٣٨ دونماً جنوب القدس المحتلة وبالقرب من بلدة بيت صفافا، وكذلك التوجه لمصادقة اللجنة اللوائية التابعة لوزارة الإسكان الإسرائيلية على بناء 9000 وحدة استيطانية جديدة في قلنديا كمرحلة متقدمة على طريق الإقرار النهائي لهذا التجمع الاستيطاني الضخم.

وأوضحت الوزارة أن سلطات الاحتلال تواصل العمل ومنذ أشهر لإنجاز البنية التحتية لهذا المشروع الاستيطاني في قلنديا والهادف لفصل القدس تماماً عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية.

وأشارت إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة وبحماية جيش الاحتلال على الأرض الفلسطينية، في توزيع واضح وتكامل في الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرها الإرهابية لتحقيق نفس الهدف الذي يتمثل في مصادرة وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.

وأكدت الخارجية، في بيانها، أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لتغول إسرائيلي غير مسبوق يستهدف مقدساتها ومواطنيها ومنازلهم وممتلكاتهم، حيث بلغت عمليات هدم المنازل في القدس منذ أن تشكلت هذه الحكومة الإسرائيلية أرقاماً قياسية غير مسبوقة، كما يحصل يومياً في أحياء بلدة سلوان، وعمليات الهدم الذاتية التي تُفرض على المقدسيين، وتوزيع عشرات الاخطارات بالهدم في مختلف مناطق القدس.

وأضافت الوزارة أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير يأتي بعد أيام قليلة من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية والقدس وتسوية الصراع، وبُعيد تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي طالبه فيها بوقف الإجراءات أحادية الجانب، ووقف العمل في المشروع الاستيطاني في قلنديا.

وبيّنت الخارجية أن الحكومة الإسرائيلية تستخف بإرادة السلام الدولية ولا تحترم المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية الرافضة للاستيطان، بل تتعايش معها ما دامت تلك المواقف شكلية ونظرية لا تؤثر على علاقات دولة الاحتلال بدول العالم وبالمجتمع الدولي، وما دامت لا تقترن بعقوبات رادعة تجبرها على وقف الاستيطان.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية التوقف عن سياسة إدارة الصراع واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لحله وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ورؤية حل الدولتين.