قطر: التوقيع على عشرات الاتفاقيات خلال زيارة أردوغان للدوحة

قال وزير الخارجية القطري، اليوم الإثنين، إن الدوحة ستوقع عشرات الاتفاقيات مع أنقرة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين تراقب الدولة الخليجية عن كثب الوضع الاقتصادي في تركيا.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إن قطر تتطلع لفرص تكشف عنها التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا.

وقال جاويش أوغلو، إن أنقرة، التي تعاني من ارتفاع التضخم وأزمة عملة في أعقاب خفض أسعار الفائدة عدة مرات، لا تعتزم طلب مساعدات مالية من قطر.