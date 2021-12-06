قال وزير الخارجية القطري، اليوم الإثنين، إن الدوحة ستوقع عشرات الاتفاقيات مع أنقرة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين تراقب الدولة الخليجية عن كثب الوضع الاقتصادي في تركيا.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إن قطر تتطلع لفرص تكشف عنها التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا.
وقال جاويش أوغلو، إن أنقرة، التي تعاني من ارتفاع التضخم وأزمة عملة في أعقاب خفض أسعار الفائدة عدة مرات، لا تعتزم طلب مساعدات مالية من قطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطر: التوقيع على عشرات الاتفاقيات خلال زيارة أردوغان للدوحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.