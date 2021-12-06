السودان.. البرهان يلتقي السفير الروسي لتعزيز العلاقات الثنائية

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، فلاديمير جيلتوف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الخرطوم.

وتطرق اللقاء لمسار العلاقات السودانية الروسية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، بمستوى العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وموسكو، مؤكداَ حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات طبيعية مع كل الدول الصديقة والشقيقة.

وأعرب السفير الروسي عن أمله في أن تخطو علاقات البلدين لمستويات أفضل تعود بالمنفعة المشتركة للشعبين.