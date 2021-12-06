التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، فلاديمير جيلتوف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الخرطوم.
وتطرق اللقاء لمسار العلاقات السودانية الروسية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.
وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، بمستوى العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وموسكو، مؤكداَ حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات طبيعية مع كل الدول الصديقة والشقيقة.
وأعرب السفير الروسي عن أمله في أن تخطو علاقات البلدين لمستويات أفضل تعود بالمنفعة المشتركة للشعبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان.. البرهان يلتقي السفير الروسي لتعزيز العلاقات الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.