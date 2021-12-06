لبنان.. وزارة السياحة تدعو المؤسسات لتطبيق إجراءات كورونا تحت طائلة الإغلاق

دعت وزارة السياحية اللبنانية المؤسسات السياحية على أنواعها المختلفة للالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية كافة التي تحد من انتشار فيروس كورونا، تحت طائلة الإغلاق بالشمع الأحمر.

وقالت الوزارة في تعميمها إنه "اعتبارا من 17 ديسمبر الحالي ولغاية 9 يناير 2022، يمنع إقامة كافة التجمعات والاحتفالات بقدرة استيعابية تفوق الـ50 بالمئة من سعة المكان، كما يجب تلقي جميع العاملين جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو الخضوع لفحص PCR مرتين في الأسبوع اعتبارا من 10 ديسمبر".

وأضافت: "مخالفة هذه الإجراءات وعدم التقيد بها سيؤدي إلى تسطير محاضر ضبط وصولا إلى إقفال المؤسسات بالشمع الأحمر".