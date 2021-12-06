المغرب يعلن صفر وفيات جراء الإصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، عدم تسجيلها أي حالة وفاة مرتبط بالإصابة بفيروس كورونا لتستقر أعداد الوفيات في المملكة بسبب المرض عند 14788 حالة.
المغرب يعلن صفر وفيات جراء الإصابة بكوروناالمغرب يسجل 127 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا
وسجلت الوزارة 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 90 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 950643 حالة.
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