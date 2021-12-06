عبد المجيد تبون: اجتماعات للفصائل الفلسطينية بالجزائر و100 مليون دولار لفلسطين

أعلن الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، عن استضافة بلاده اجتماعات للفصائل الفلسطينية بالجزائر قريبا، مشيرا إلى أن قرار عقد اجتماعات للفصائل الفلسطينية قد جاء بعد أخذ رأي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
كما أعلن الرئيس الجزائري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام جزائرية عن منح فلسطين 100 مليون دولار، وكذا تخصيص 300 منحة دراسية لفائدة طلبة فلسطينيين.
وجاءت هذه التصريحات، في المؤتمر الصحفى للرئيسين الجزائري والفلسطيني بعد انتهاء المحادثات الموسعة بين الوفدين.
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