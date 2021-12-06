مجلس السيادة السوداني يؤكد ضرورة التصدي للانفلاتات في بعض الولايات

أكد مجلس السيادة السوداني، ضرورة التصدي للانفلاتات التي تحدث في بعض الولايات من مجموعات تسعى لخلق حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المواطنين.

وعقد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحث الأحداث التي وقعت ببعض المناطق بولايات دارفور وكردفان. وأدت لسقوط عدد من الضحايا واتلاف للممتلكات.

وقالت عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، في تصريح صحفي، إن مجلس السيادة أبدى أسفه لوقوع مثل هذه الأحداث.

وأضافت أن المجلس وجه المجلس بفرض مزيد من الضوابط والسيطرة على الأوضاع في تلك المناطق فرضا لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون والحد من تدفق السلاح من بعض دول الجوار المأزومة ووقف أنشطة التجارة غير المشروعة.

كما تطرق مجلس السيادة الانتقالي إلى جهود تسريع وتيرة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفق لتفاق جوبا لسلام السودان.