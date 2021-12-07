سوريا تعلن إخماد حريق في مرفأ اللاذقية بعد عدوان إسرائيلي

أكدت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق ناجم عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مرفأ اللاذقية وخلف أضرارا مادية، ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا.

وقال التلفزيون الرسمي السوري، إن خمسة انفجارات هزت مدينة اللاذقية الساحلية عقب عدوان إسرائيلي على ساحة الحاويات بالمرفأ، الأمر الذي دفع بعربات الإطفاء سريعا إلى موقع الهجوم.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن الجيش لا يعلق على التقارير الواردة من الخارج.

وتشن إسرائيل هجمات من حين إلى آخر على ما تصفها بأنها أهداف إيرانية في سوريا، حيث انتشرت قوات مدعومة من طهران، ومنها جماعة حزب الله اللبنانية على مدى العقد الماضي لدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب.

ومرفأ اللاذقية على البحر المتوسط هو ميناء سوريا الرئيسي الذي تتدفق من خلاله المواد الغذائية والإمدادات الضرورية الأخرى إلى سوريا وهو قريب من قاعدة حميميم الجوية الروسية.