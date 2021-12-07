عون يؤكد لوفد صندوق النقد التزام لبنان بخطة إصلاحية قابلة للتنفيذ

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون التزام بلاده بوضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، وفد صندوق النقد الدولي، الذي ضم المدير المساعد للصندوق، تانوس ارفانيتيس، والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان، ارنستو ريجو راميراز، ورئيس البعثة المنتهية ولايته، مارتان سيريزولا، ونجلاء نخلة من مكتب لبنان، ومايا شويري من مكتب المدير التنفيذي.

وأطلع الرئيس عون الوفد على المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحديد الخسائر والمسؤوليات تمهيدا لتوزيع هذه الخسائر، لافتا إلى العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري، إضافة الى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسستي التدقيق “أوليفر وايمان” و KPMG.

وشدد عون على إعطاء الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر، والمضي في إصلاح البنى التحتية في البلاد مثل الكهرباء والاتصالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلا عن المشاريع المائية والسدود وغيرها، من دون تجاهل ما لقطاع الخدمات من أهمية في الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى قطاعي الصناعة والزراعة.

وأكد الرئيس اللبناني أن بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية التي ستحقق تدريجيا النهوض الاقتصادي الموعود.

وقدم ارفانيتس للرئيس عون الرئيس الجديد للبعثة في لبنان، مؤكدا على استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق فيما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني.

وعدّد ارفانيتس الأسس التي يفترض أن تستند إليها هذه الخطة، مشددا على ضرورة الإسراع في العمل، واضعا إمكانات الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية.