فلسطين ترحب بالمواقف الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان في قلنديا

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالموقف الدولي والأمريكي الرافض للاستيطان، والضغط الأمريكي لوقف البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة، محذرة العالم من حملات اسرائيل التضليلية بشأن مشاريعها الاستيطانية عامة وفي مطار قلنديا بشكل خاص.

واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، هذا الموقف خطوة عملية مهمة في الإتجاه الصحيح نحو بذل المزيد من الجهود الدولية لإنجاح إجراءات بناء الثقة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وتهيئة الأجواء لإطلاق عملية سلام حقيقية ومفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة، على أن تتبعها مزيداً من الخطوات العملية التي تصب في تحقيق هذا الهدف وفي مقدمتها فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وحذرت الخارجية من حملات إسرائيل التضليلية بشأن مشاريعها الاستيطانية عامة وفي مطار قلنديا بشكل خاص لا سيما وأن اللجنة القطرية للبناء والإسكان أجلت المصادقة على المشروع الاستيطاني ولم تقم بإلغائه، وهو ما يمكننا فهمه أنه محاولة إسرائيلية مألوفة ودارجة لامتصاص الضغط الدولي والأمريكي والتحايل عليه، ريثما تتوفر المناخات السياسية المناسبة لتنفيذه.

ونوهت إلى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في محاولة إقناع امريكيا بهذا المشروع بشكل تدريجي ولم تتراجع عنه لقناعة لدى الحكومة الإسرائيلية بأن ذلك لن يحدث أزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الوزارة أن جرافات الاحتلال تواصل العمل لتهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع الاستيطاني التوسعي وتتمسك دولة الاحتلال به لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية، ووضع العقبات أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين كموقف استراتيجي إسرائيلي، تتبع في تنفيذه عديد التكتيكات الآنية لامتصاص ردود الفعل الدولية الرافضة لهذا المخطط وتراهن على الوقت لتنفيذه.

وبينت أن هذه الاستراتيجية الاستعمارية التوسعية يعكسها يومياً العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأرض الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم كما يحدث في جميع المناطق المصنفة (ج)، كان آخر هذه الانتهاكات هدم ثلاث غرف زراعية في نحالين، هدم منزل وبئر مياه وتجريف ١٠٥ دونمات في محافظة الخليل ، هدم جرافات الاحتلال أسوار عدد من المنازل في جبل المكبر، التصعيد الحاصل في هدم المنازل وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم كما هو الحال في جميع بلدات وأحياء القدس المحتلة.