الكاظمي يوجه بإجراء تحقيقات ”دقيقة وسريعة” بشأن انفجار البصرة

وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيقات "دقيقة وسريعة" بشأن انفجار البصرة.
وقال في بيان صحفي: "وجهنا بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف المخططين والمنفذين للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف أهلنا في البصرة الحبيبة".
وأضاف، أن "قواتنا الأمنية البطلة تواجه محاولات خلايا الإرهاب الجبانة بعزيمة، وستقضي عليها في كل أنحاء العراق، ولن تسمح بتهديد أمن شعبنا".
وكشفت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء، لـRT، أن انفجار محافظة البصرة صباح اليوم، كان يستهدف مسؤولا استخباراتيا.
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