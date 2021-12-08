مسلحون يشعلون النار في حافلة ركاب بنيجيريا ومقتل العشرات

قالت الشرطة وسكان إن ما لا يقل عن 30 شخصا على متن حافلة ركاب في ولاية سوكوتو النيجيرية لقوا حتفهم حرقا عندما أضرم مسلحون النار فيها، يوم الثلاثاء، في تذكير آخر بانعدام الأمن في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وأعلن المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو في شمال غرب البلاد، سانوسي أبو بكر، أن الحافلة كانت تقل 24 راكبا عندما أضرم المسلحون النار فيها وإن سبعة أشخاص نجوا من الهجوم وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج من الجروح التي لحقت بهم.
لكن اثنين من السكان وصلا إلى مكان الحادث وساعدا في إخراج الجثث قالا لرويترز إن الحافلة كانت مكتظة وإن الجثث مشوهة للدرجة التي يتعذر معها التعرف على أصحابها.
وشن مسلحون معروفون محليا باسم قطاع الطرق هجمات عنيفة في العام الماضي استهدفت قرويين ومسافرين على الطرق السريعة، كما خطفوا المئات من التلاميذ طلبا للفدية في شمال البلاد.
ويتحرك قُطّاع الطرق بواسطة دراجات نارية ومن المعروف أنهم يختبئون في الغابات حيث غالبا ما يحتفظون بالضحايا المخطوفين انتظارا للحصول على مبالغ فدية مقابل إطلاق سراحهم.
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