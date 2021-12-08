إنخفاض أسعار النفط
إنخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء اثر ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتن مع تراجع المخاوف من أثر متحور فيروس كورونا "أوميكرون" على طلب الوقود العالمي.
وتراجعت اسعار العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.13% إلى 75.34 دولار للبرميل، بحلول الساعة الساعة 09:20 بتوقيت موسكو. بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.2% أمس.
فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.32% إلى 71.82 دولار للبرميل، وكانت العقود قد سجلت صعودا في الجلسة السابقة بنسبة 3.2%.
وكانت أسعار النفط قد هبطت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد "أوميكرون" ما أثار مخاوف من لجوء الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.
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