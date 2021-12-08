ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يدعو لتأجيل الانتخابات

دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ24 من ديسمبر حتى فبراير القادم، وسط تزايد الخلافات حول عدد من القضايا ذات الصلة.
يأتي بيان المجلس وسط جدل حول القواعد والأساس القانوني للتصويت الذي يستهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ عشر سنوات.
والمجلس هيئة استشارية تأسست بموجب اتفاق سلام عام 2015، ولم تعترف بها جميع الكيانات السياسية الليبية.
ويحتدم النقاش حول مدى صلاحيات المجلس الأعلى للدولة في الساحة السياسية الليبية المعقدة، لكن بيانه يزيد الشكوك التي تكتنف إجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر بأقل من ثلاثة أسابيع.
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