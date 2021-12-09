بايدن يضيف مهمة جديدة للسفيرة الأمريكية لدى الكويت

أعلن الرئيس الامريكي، جو بايدن، عزمه تنصيب السفيرة الأمريكية الحالية في الكويت، ألينا رومانوسكي، سفيرة مفوضة فوق العادة إلى العراق، لتحل محل السفير ماثيو تولر.

ووفقا لوكالة الانباء الكويتية "كونا"، أوضح البيت الابيض في بيان له، مساء امس الاربعاء، أن السفيرة رومانوسكي تولت منصب نائب منسق أول في الخارجية الامريكية لشؤون مكافحة الارهاب.

وأضاف: "على مدار 40 عاما قضتها في الخدمة بمؤسسات أمريكية حكومية مختلفة تمكنت رومانوسكي من ان تصبح خبيرة في شؤون الشرق الاوسط".

ولفت إلى أن رومانوسكي التحقت بالعمل في وزارة الخارجية الأمريكية عام 2003 لتساهم في تأسيس مكتب مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية.

وتولت السفيرة ألينا ل. رومانوسكي منصبها سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت في 2020، وقبل تعيينها عملت نائبة المنسق الرئيسي لوزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب (2016-2020)، حيث أشرفت على تنسيق وتكامل أهداف سياسة مكافحة الإرهاب وتطوير وتنفيذ برامج المساعدة الأمريكية وبناء القدرات لمكافحة الإرهاب مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين، فخلال ما يقرب من الأربعين عاما من الخدمة في مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية، أصبحت السفيرة رومانوفسكي خبيرة في شؤون الشرق الأوسط.

وعملت السفيرة رومانوسكي في وزارة الخارجية سابقاً كمنسق للمساعدة الأمريكية لأوروبا وأوراسيا (2015-2016).

تلقت السفيرة رومانوسكي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو ودرست في جامعة تل ابيب في إسرائيل. وتتحدث اللغة الفرنسية ودرست العربية والعبرية. وهي عضو في مجلس العلاقات الخارجية.

السفيرة رومانوسكي متزوجة من بيل ماتزسليفيتش، وهو كابتن بحري أمريكي متقاعد ولديهم اثنين من الأبناء.