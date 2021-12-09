أبو الغيط يؤكد خلال لقائه ميقاتي دعم الجامعة العربية المستمر للبنان للخروج...

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، دعم الجامعة المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التي يعيشها، بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يُعاني منها المواطن اللبناني.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط اليوم /الخميس/ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع اللبنانية والإقليمية.

وشدد أبو الغيط ، خلال اللقاء، على الثقة في قدرة الرئيس نجيب ميقاتي على إدارة الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أبو الغيط تأكيده بأن تحقيق التوافق الداخلي، وإن كان مهماً من أجل المضي قُدما في طريق الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، إلا أنه لا ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل الإجراءات الاصلاحية التي يطالب بها المجتمع اللبناني والدولي.

وشدد أبو الغيط، على أن تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي يشكل جانباً مهماً من تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، معرباً عن ارتياحه للتطورات الإيجابية الأخيرة التي أسهمت في حلحلة الأزمة مع المملكة العربية السعودية وبعض الدول الاخري، ومناشداً كافة الأطراف العربية علي وجه الخصوص الوقوف إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.