احتفى نشطاء على موقع تويتر بالمملكة السعودية بعد الإفراج عن سعودي اعتقلته فرنسا بالخطأ بعد مطالبة سفارة بلاده بإطلاق سراحه "فورا".
وتداول النشطاء صورا من بيان سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفرنسية باريس التي طالبت خلاله بالإطلاق "الفوري" للمواطن الذي تم اعتقاله للاشتباه به بقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي بسبب تشابه الأسماء.
وقد اعتقلت الشرطة الفرنسية اعتقلت رجلا سعوديا يبلغ من العمر 33 عاما صبيحة الثلاثاء، عندما كان يهم بركوب رحلته إلى الرياض، في قضية قالت إذاعة "RTL" الفرنسية إنها مرتبطة بقتل خاشقجي.
وعقب اعتقاله، نفت سفارة السعودية بباريس، في بيان لها، الثلاثاء، أية علاقة له بقضية خاشقجي، وطالبت السلطات الفرنسية "بإخلاء سبيله فورًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالات على ”تويتر” بعد إفراج فرنسا عن مواطن سعودي اتهم في قضية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.