احتفالات على ”تويتر” بعد إفراج فرنسا عن مواطن سعودي اتهم في قضية...

احتفى نشطاء على موقع تويتر بالمملكة السعودية بعد الإفراج عن سعودي اعتقلته فرنسا بالخطأ بعد مطالبة سفارة بلاده بإطلاق سراحه "فورا".

وتداول النشطاء صورا من بيان سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفرنسية باريس التي طالبت خلاله بالإطلاق "الفوري" للمواطن الذي تم اعتقاله للاشتباه به بقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي بسبب تشابه الأسماء.



وقد اعتقلت الشرطة الفرنسية اعتقلت رجلا سعوديا يبلغ من العمر 33 عاما صبيحة الثلاثاء، عندما كان يهم بركوب رحلته إلى الرياض، في قضية قالت إذاعة "RTL" الفرنسية إنها مرتبطة بقتل خاشقجي.

وعقب اعتقاله، نفت سفارة السعودية بباريس، في بيان لها، الثلاثاء، أية علاقة له بقضية خاشقجي، وطالبت السلطات الفرنسية "بإخلاء سبيله فورًا".