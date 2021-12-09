الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 78ر1785 دولاراً في حين استقرت العقود الأمريكية عند 30ر1786 دولاراً.
حام مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر/كانون الأول الذي سجله في الجلسة السابقة مما جعل حيازة الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 43ر22 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 98ر955 دولاراً وارتفع البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 90ر1862 دولاراً.
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