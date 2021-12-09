لبنان.. الاشتباه بوجود إصابتين بمتحور ”أوميكرون”

أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم الخميس، أنه بعد تتبع حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج "هناك شك كبير بوجود حالتي أوميكرون دخلتا إلى لبنان".
وذكر الأبيض في مؤتمر صحافي: "أننا ننتظر تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص متحور "أوميكرون" ولم تبين أي دراسة علمية أن هذا المتحور أكثر فتكا من غيره"، مضيفا: "علما أن كل الحالات في لبنان هي من متحور دلتا، ولكن بعد تتبع الحالات الايجابية القادمة من الخارج هناك شك كبير بوجود حالتي أوميكرون دخلتا إلى لبنان".
وكانت السلطات اللبنانية أعلنت قبل أيام عن فرض حظر تجول ليلي على غير المحصنين ضد كورونا اعتبارا من 17 ديسمبر الحالي وحتى 9 يناير المقبل، كما ألزمت موظفي القطاع العام بتلقي اللقاح المضاد للفيروس.
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