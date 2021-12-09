سوريا.. تسوية أوضاع نحو ألفي شخص في ريف دير الزور الجنوبي

أفادت وكالة "سانا" بأن نحو ألفي شخص سووا أوضاعهم في مركز مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة.

وتشمل عملية التسوية التي بدأت في الرابع عشر من الشهر الماضي المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، حيث سوت الجهات المعنية منذ انطلاقها أوضاع أكثر من 11 ألف مواطن. وكانت محافظة درعا شهدت خلال الأيام الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة في ريفها وعدة قرى تابعة للمحافظة.

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