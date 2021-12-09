وزير الخارجية السعودى: لا توجد أزمة بيننا وبين لبنان والمهم أن نرى...

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إنه يجب أن نرى أفعالا وليس أقوالا من الحكومة اللبنانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان والمهم أن نرى إصلاحات حقيقية.

وتابع وزير الخارجية السعودي: لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان ، نأمل أن تكون المحادثات النووية الحالية مثمرة وتحمي مصالح دول الخليج.

وفى وقت سابق بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه أمس السبت، وزير الخارجية والتجارة الدولية في الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، العلاقات السعودية الأرجنتينية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.