مقتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق. وذكر المراسل، أن ثلاثة جنود أتراك كانوا يشاركون في عملية "مخلب النمر" قتلوا شمالي محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وأضاف، أن المنطقة التي أستهدف فيها الجيش التركي تخضع لنفوذ "حزب العمال الكردستاني" ولديه معسكرات فيها.

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