الذهب يرتفع 0.2%
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي، مع بقاء المستثمرين بعيدا عن المراهنات الكبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1778.13 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1779.30 دولار للأونصة، بحسب رويترز.
وهبطت أسعار المعدن الأصفر 0.4 بالمئة خلال الأيام الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره اليوم، واجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي الأسبوع المقبل.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22 دولارا للأونصة، لكنها تتجه نحو تسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي.
وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 942.50 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في شهر. وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1814.74 دولار.
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