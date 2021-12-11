متابعه ازاله الزرائب وأماكن تربيه المواشي بالطريق لما لها من اضرار بيئية...

تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال ازاله بعض المنشأت والاسوار المقامه بالمخالفه وتعيق رؤية كورنيش النيل مشدداً على رئيس الحي بعدم السماح بوجود اي عوائق وتطبيق القانون بحزم .

كما اطلع المحافظ علي موقف انشاء أرصفه المشاة وإجراء التنسيق العام للبلدورات خاصه بعد إزالة عدداً من الزرائب واماكن تربيه المواشي بمسار الطريق تابعه لمحال الجزارة مشددا علي ازاله كافه التعديات وعدم السماح بتكرار تلك المخالفات لما لها من اضرار بيئية وتعكس مظهر غير حضاري للطريق خاصا بعد ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف وتجميل لتحسين الرؤية البصرية للطريق .

مؤكدا علي اصحاب محلات الجزارة والمواطنين بضرورة الحفاظ علي ما تم انجازة وعدم التعدي علي الطريق العام وأرصفه المشاة والمبادرة في منع اي سلوكيات من شانها إهدار ما تم ضخه من اعتمادات مالية لتطوير تلك الطرق .

مشددا على رئيس الحي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال اي منشاة تتعدي علي حرم الطريق العام او أرصفه المشاة .

ووجه المحافظ برفع نواتج الاعمال من المخلفات والرتش أولا بأول مع متابعه أداء شركات النظافه بذلك القطاع ومدي الالتزام بالأعمال المكلفين بها .

وخلال الجوله وجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب برفع كافه الحواجز الحديدية واماكن حجز الركنات للسيارات بطول شارع البحر الأعظم سواء تابعه للمنشات والمحال او أمام العقارات السكنيه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة الدورية لعدم تكرار المخالفه .

وقد شهدت الجوله تكليفات لمحافظ الجيزة بإزالة موقف عشوائي لسيارات السرفيس بشارع البحر الأعظم والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس للتأكد من عدم تكرار الوقوف العشوائي لمركبات السرفيس وتطبيق القانون حيال المخالفين .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة وهيئة النظافة والتجميل.